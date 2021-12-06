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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 6-12-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الإثنين نهارا - لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد - مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، أما حالة الطقس ليلا - بارد على كافة الانحاء.


الظواهر الجوية - شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ، أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على اقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية .


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
الاسكندرية 21 14
وادى النطرون 22 14
طنطا 22 14
شبين الكوم 22 14
دمنهور 21 14
بلطيم 22 14
مطروح 21 13
السلوم 20 13
سيوة 20 12
بورسعيد 22 15
دمياط 22 15
الزقازيق 22 14
المنصورة 22 14
الاسماعيلية 22 14
السويس 23 14
العريش 23 14
رفح 22 14
رأس سدر 23 13
نخل 21 09
نويبع 23 15
طابا 20 14
كاترين 22 11
الطور 25 15
شرم الشيخ 26 17
الغردقة 26 15
مرسى علم 25 15
الفيوم 22 11
بنى سويف 22 12
المنيا 24 11
أسيوط 24 10
سوهاج 25 11
قنا 24 12
الأقصر 26 12
أسوان 26 12
ادفو 26 13
أبوسمبل 27 12
الوادى الجديد 26 13
شلاتين 28 14
ابو رماد 28 12
حلايب 27 12
رأس حدربة 28 13

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