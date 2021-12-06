الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بعد تصريحات محمد صلاح.. الإفتاء: شرب الخمر محرم بالكتاب والسنة

عمرو أديب ومحمد
عمرو أديب ومحمد صلاح

أكدت دار الإفتاء المصرية،  أن تحريم شرب الخمر ثابتٌ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين؛ يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خمر، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرام» (رواه مسلم). فهذه النصوص تدل على تحريم شُرْبها؛ لشدة الوعيد فيها.

 

وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أنه إذا كان الشرع الشريف أَمَرنا بعدم فِعْل المحرمات -والتي منها شُرْب الخمر-؛ فإنَّ ذلك يَحْصُل أيضًا بتَرْك الشيء المُحرَّم وعَدَمِ القَصْد إليه؛ فالمسلم يَخْرُج من عُهْدِة النهي بتركه وعدم القَصْد إليه.


وأوضحت أن الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر التي أناط الله سبحانه وتعالى أفضلية أمة الإسلام بها في قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110]؛ إنما يكونا بالوسائل الشرعية والقانونية المُقَرَّرة، والتي تتغير بتغير الزمان والمكان والبيئات والعصور والأعراف.

وتابعت دار الإفتاء:"عدم التفكير في إتيان الأشياء المحرمة عبادة في ذاته".
 

وكانت تصريحات محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب المصري، عن رفضة شرب الخمر، أثارت حالة من الجدل على مواقع التوصال الاجتماعي، حيث أشار إلى أنه يرفض تناول الخمور بشكل قاطع، مؤكدًا على اتباعه للنظام الصحي في طعامه وأسلوب حياته.

 

وفي مقابلة أجراها مع برنامج “ الحكاية” على “إم بي سي مصر” أكد صلاح:" لم أرغب يومًا في شرب الخمر، ولا أرغب في التفكير في هذا السؤال كثيرًا".

 

وأضاف:" أتعرض لهذا الموقف كثيرًا في الحفلات، ولكن الناس هنا لا يضغطون عليك من أجل القيام بشئ ما، ولم أتعرض أبدًا لأي ضغط بضرورة شرب هذه الأشياء في أي موقف، لأنني داخليًا لا أرغب في تجربتها".

 

وشدد:" أشعر أنها ليست شيئًا كبيرًا كي أفعلها".

 

وأوضح:" أنا شخص هادئ الطباع، كلما كنت بعيدًا عن الناس كلما كانت الأمور أهدأ وتعم السلام، بالطبع هناك أصدقاء لي من الجنسين، لكن في النهاية أنا شخص هادئ، وزوجتي تتفهم ذلك جيدًا، وأفضل الجلوس في المنزل جدًا، أخرج من وقت لآخر، ولكن لا أمتلك الكثير من الوقت للتنزه، أقضي أغلب وقتي بين المنزل والنادي".

دار الافتاء المصرية شرب الخمر الشرع الشريف الأمر بالمعروف محمد صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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بعد تصريحات محمد صلاح.. الإفتاء: شرب الخمر محرم بالكتاب والسنة

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