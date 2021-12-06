الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مجدى على يكشف تفاصيل دوره بمسلسل «وعد الشيطان» لعمرو يوسف

مجدي علي
مجدي علي

يشارك الفنان الشاب مجدي علي ضمن فريق عمل مسلسل "وعد الشيطان" الذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع العام الجديد. 

وأبدى الممثل الشاب مجدي  سعادته البالغة بمشاركته في مسلسل "وعد الشيطان"، المزمع طرحه قريبا وهو من بطولة الفنان الكبير عمرو يوسف.

وأكد مجدي علي في تصريحات صحفية على أن دوره في المسلسل سيكون جزءًا من عالم السحر الذي يخوضه بطل المسلسل عمرو يوسف ويتحالف فيه مع بعض عناصره لتحقيق أحلامه مؤكدا أن تفاصيل الدور سيكون مفاجأة للجمهور.

وعن تفاصيل العمل نفسه، أوضح الممثل الشاب أن وعد الشيطان عمل يدور حول عالم السحر والذي يدخله الفنان عمرو يوسف باعتباره مدير مجموعة شركات تسويق عقاري و يتحالف مع الشيطان من أجل تحقيق نجاحات هائلة فينجرف خلف الشر و يبدأ وقتها صراع مرعب ينتهي نهاية ستفاجيء الجمهور.

وأشار مجدي علي إلى سعادته البالغة بالعمل مع مجموعة من كبار الفنانين في العمل مثل فتحي عبدالوهاب، وعائشة بن أحمد، وأحمد الرافعي، ومحمد إبراهيم يسرى، ومراد مكرم، وخالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللي كريم، والعمل من إخراج كولين تييج.

يشار إلى أن مجدي علي كان أيضاً مرشح لدور في مسلسل عمرو يوسف في رمضان الماضي والمعروف باسم الملك والذي تم ايقافه بسبب وجود ازمة في السياق التاريخي للمسلسل.

يذكر أن الجهة المنتجة للمسلسل قررت مؤخراً تغيير اسم العمل من "وعد إبليس" إلى "وعد الشيطان"، حيث يخوض عمرو يوسف خلال المسلسل، عالم ودراما السحر من منظور جديد، ويظهر خلال العمل بدور مدير مجموعة شركات تسويق عقاري، ويتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ومتزوج من عائشة بن أحمد.

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