أخر مستجدات رحلات العمرة للمصريين وموعدها وهذه الأسعار

بعد أن فتحت المملكة العربية السعودية الطيران المباشر مع مصر، أصبحت تساؤلات المصريين تدور حول موعد تنفيذ رحلات العمرة للمصريين والتي حرمتهم منها كورونا منذ نحو عامين بالرغم من ان مصر اكثر البلاد بالعالم تنفيذ لرحلات العمرة، حيث كانت تخرج مصر سنويا قرابة المليون معتمر بالأراضى المقدسة وتم تقليص الأعداد مؤخرا ليصل إلى 500 ألف معتمر خلال موسم العمرة.

موعد تنفيذ رحلات العمرة للمصريين

تشير المصادر إلى أن موعد تشغيل رحلات العمرة للمصريين سيكون مع العام الجديد، وخاصة أنه لم تخرج حتى الآن الضوابط المنظمة للرحلات العمرة للمصريين كما لم تقوم وزارة السياحة المصرية بالإعلان عن الضوابط لعمل شركات السياحة لتشغيل العمرة.

غرفة شركات السياحة تحذر من الإعلان عن برامج العمرة

حذرت غرفة شركات السياحة جميع الشركات من الإعلان عن أي برامج عمرة لحين الإعلان الرسمي عن بدء تنفيذ رحلات العمرة للموسم الجديد 1443 هـ من قبل وزارة السياحة.

وأشارت الغرفة في منشور عمم على جموع الشركات إلى أن الإعلان عن تشغيل برامج العمرة أو تنظيم رحلات قبل الإعلان الرسمي من قبل الوزارة سيعرض الشركات للوقوع في المخالفة تحت طائلة القانون رقم 38 لسنة 1977 وكذا القانون رقم 72 لسنة 2021 «قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة»، مطالبة الشركات بالتمهل حتى يتم الإعلان الرسمي لتشغيل رحلات العمرة.

كما أطلقت الغرفة وحدة "مراقبة سوق العمرة"، والتي تستهدف رصد أي إعلانات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالشركات السياحية والمواطنين على حد سواء، وذلك بعد أن تم رصد خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الكيانات غير المرخصة والوسطاء بالإعلان عن برامج العمرة لمواطنين لموسم 1443هـ، بالإضافة إلى تحصيلهم مبالغ مالية وجوازات سفر منهم دون وجه حق، كما أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة للتعليمات والقرارات المنظمة لنشاط العمرة في السوق المصري، والتي تقصر الإعلان عن برامج العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها بتنظيم رحلا ت العمرة دون غيرها.

أسعار برامج العمرة للموسم الجديد

من المتوقع أن تبلغ أسعار العمرة 2021 بالنسبة للبرنامج الاقتصادي الذي تتراوح مدته من 10 إلى 15 يوما ما بين 20 إلى 22 ألف جنيه، فيما سيبلغ برنامج الـ4 نجوم ما بين 25 إلى 27 ألف جنيه، فيما سيتخطى سعر برنامج الـ5 نجوم الـ30 ألف جنيه، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة لهذا العام ستكون الأعلى، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي سيتم مراعاتها في التسكين بالفنادق والكشف الطبي على المسافرين للعمرة وإجراء تحاليل الـ«pcr» الخاصة بكورونا.