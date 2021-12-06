الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 15 ألف عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالغربية

أدوية
أدوية

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، من ضبط 15 ألف عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، داخل مخزن غير مرخص.


وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، قاد لجنة تفتيشية من الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة الرقابية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية، وضبطت اللجنة عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف ما بين منتهية الصلاحية وأخرى محظور تداولها بالأسواق وأخرى مجهولة المصدر، بإجمالى 15 ألف عبوة.


تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها بشأن الواقعة والمضبوطات.

 

كما تمكنت حملة من مديرية تموين بالغربية، اليوم  الأحد، من تحرير 11 محضرا مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة.

 

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر المحلة، وحررت 11 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

 

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

ضبط الوفد الف عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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