محافظ المنوفية: تصليح خط الغاز بالباجور وعودة حركة القطارات بعد توقفها

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظة المنوفية، عن متابعته اللحظية لحادث تسريب الغاز بقرية جروان التابعة لمركز الباجور، على مدار الساعات الماضية، مؤكدا أنه قد تمت السيطرة الكاملة ووقف تسريب الغاز، كما عادت حركة القطارات مرة أخرى.

وأوضح محافظ المنوفية أنه لن تتأثر مدينة سرس الليان أو منوف، بالعمل حيث تم توصيل الغاز فورا، مشيرا إلى إصدار تعليماته لسيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للانتقال الفوري لموقع الحادث ومتابعته معه تليفونيا، لتذليل كافة العقبات أمام إنهاء الإصلاح



وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على وقف تسريب الغاز تماما، وانتظام حركة القطارات، وإعطاء التعليمات بالتحرك، وسيتم الآن استكمال الإصلاح وقد يستغرق ساعتين، على الأكثر مطمئنا أهالي قرية جروان على الوضع.



وكانت قد شهدت قرية جروان بمحافظة المنوفية، حدوث تسريب للغاز في الخط الرئيسي أمام مجمع المدارس والوحدة المحلية، دون معرفة السبب حتى الآن، وعلى الفور انتقل مسؤولو شركة الغاز إلى مكان التسريب لمعاينة المكان وتم عمل كردون لمنع دخول المواطنين لمكان الواقعة، ومن ثم قطع الغاز عن القرية لحين حل المشكلة.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالمنوفية إلى قرية جروان التابعة لمركز الباجور، وتم التواصل مع كافة الجهات التنفيذية في محافظة المنوفية للتواجد في القرية وحل مشكلة تسريب الغاز ومعرفة السبب في ذلك، ومنع تسريب الغاز من الوصول إلى المناطق السكنية حفاظا على المواطنين.

وكان قد أصيب أحد العمال باختناق أثناء قيامة بالعمل في تصليح خط الغار وعلى الفور تم نقله لمستشفى سرس الليان المركزي لتلقي الإسعافات الأولية كما توقفت حركة القطارات في الساعات القليلة الماضية منذ بدء أزمة تسريب خط الغاز.