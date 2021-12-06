رباب كساب: كل رسائلنا تعدني بالعودة لإبراهيم عبدالمجيد ونحن في انتظارك

في اطار دعوة الدستور للكتاب والمبدعين ورفقاء الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد لكتابة رسائل محبة إمتنانا لما قدمه ويقدمه من إثراء للمشهد الثقافي المصري والعربي عبر كتاباته في مختلف المجالات بدءا من الرواية والقصة والمقالات في السينما.

وفي الحياة كتبت الكاتبة الروائية رباب كساب تروي تفاصيل الأيام الأخيرة قبل سفره إلى زيورخ بمدينة سويسرا لتلقيه العلاج.

تقول رباب كساب في رسالتها للروائي إبراهيم عبد المجيد "رباب قالوا لي اكتبي رسالة، حرت، ضاعت الكلمات، هل لأنني أتابعك يوميا عبر محادثات طويلة مع زوجتك؟ هل لأنني أعرف بالآمك منذ مدة وقبل أن تسافر للبلد البعيد، وكنت أنتظر معكم استكمال الأوراق والحصول على التأشيرات وخلافه؟ أم لأنني فرد منكم أعجز عن الكتابة إليك، حين تكون قلب الحدث لا تستطيع أن تنفصل وتكتب كما يفعل البعيد.

وتتابع "في محادثة صباحية بيني وبين زوجتك فتحت الكاميرا لتريني البرد والثلوج التي تتساقط والأبيض الذي كسا المكان ورأيتك، اطمأننت عليك وبت أنتظر أن تخبروني بموعد العودة، وتحقيق الوعد، وسماع كلمات مؤازرتك وتشجيعك المستمر لي.

رباب كساب مع إبراهيم عبد المجيد

وتستطرد ثم جاء يوم ميلادك ليلتها أرسلت إليك رسالة تهنئة، جاء ردك سريعا لكنه حمل لي قلقا لأول مرة لا أشعر ببهجتك، رغم تكرار الوعد، فأسرعت لزوجتك صديقتي التي وهبتني معرفتها فصارت أقرب الناس لقلبي، موضع سري وناصحتي، كلاكما جعلاني فردا من الأسرة، فلم تعد لي الأستاذ فقط بل صرت عمي الذي أحبه كثيرا وأدين له أيضا.

أخبرتني بأمر العملية الثالثة وبأن حالتك النفسية ساءت جدا، كيف لك يا من تمنح الأمل أن تجعله يتضاءل إلى هذا الحد؟ لقد تعلمت منك ومن حكاياتك وطريق رحلتك الطويلة معنى الأمل، من يعرفك ويستمع إليك سيجد جبلا صلبا ورجلا حفر له وجودا من عدم، لقد تعلقت بك وبحكاياتك، أتذكر حين قلت لك أنني أعشق كتاب حكايات ما وراء الكتابة لأنها حكايات تظهر ما خفي وتوضح الطريق كيف مهدته، كيف صنعت عالمك الثري.

وتؤكد كساب على أن "كل رسائلنا كانت تعدني بالعودة لنجتمع أنا وأنت وزوجتك الحبيبة حيث اعتدنا اللقاء الشهري في الفترة الأخيرة أو كلما نزلت إلى وسط البلد كما اعتدنا في السابق، لنشرب قهوتنا في جروبي ونتحدث وتعرفني بأحبائك من ينتظرون لقاءك، مثلما تفتح لي العالم عبر الحروف والكلمات توسع لي دائرته بكم من تعرف من أشخاص.

وتختم كساب " ما كتبته مؤخرا على صفحتك على موقع التواصل لم يقلقني وحدي بل أقلقنا جميعا عليك، وعلى قلبك الشاب الذي يجمعنا حوله، صدقني سوف تمر هذه الأيام وستنتهي الأوجاع وستعود وتكتب التجربة بكافة التفاصيل رواية ستملأها بالضحكات أعلم أنك ستفعل وستجلس بيننا كالمعتاد لتضحك وأنت تحكي، وسأعرف ما التقطته عين الروائي ولم يلحظها غيره، وتنفذ الوعد، وسنلتقي عما قريب في انتظارك يا عمو إبراهيم.