ضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالهرم

أكدت هالة غريب، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن الحملات الرقابية مكثفة على المخابز البلدية؛ للتأكد من إنتاج الخبز بمواصفات قياسية وقطره 18سم وطبيعي الشكل واللون وعدم وجود نقص أوزان عن 90 جرامًا للرغيف الواحد، فضلا عن التأكد من تشغيل المخابز البلدية في المواعيد الرسمية حتى انتهاء إنتاج حصص الدقيق استخراج الكيلو 82%، وتكثيف الرقابة على بدالي التموين للتأكد من فتح المحال لتوفير السلع التموينية منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونيه حيالها.

وأضافت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هناك تعليمات لمديري الإدارات في المناطق المختلفة بمحافظة الجيزة بتكثيف الرقابة على جميع الأنشطة التجارية والأنشطة التموينية، وعلى جميع مستودعات البوتاجاز والمخابز البلدية بشكل يومي، مشيرة إلى أن مديرة الإدارة التموينية بالهرم أمل محمد ضبطت 9 أطنان من الدقيق تم تجميعه في أحد المخابز بهدف تهريبه إلى السوق السوداء، وتم على الفور التحفظ على الكميات وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونيه حيالها.

وتابعت أن هناك متابعة وتواصل مع الإدارات التموينية؛ لمعرفة الإنجازات التي قاموا بها من خلال الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق المحلية والمحال التجارية والأنشطة التموينية المتمثلة فى المخابز البلدية ومستودعات الدقيق ومستودعات البوتاجاز وعلى بدالي التموين لمنع أي تجاوزات أو مخالفات تموينية.

وقالت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة إن الهدف من الحملات الرقابية هو ضبط الأسواق المحلية ومنع التلاعب بالسلع المدعمة وعدم تداول السلع منتهية الصلاحية أو المغشوشة أو الفاسدة حفاظا على صحة المواطنين وتعرضهم للخطر.