الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«ثم حل الظلام» و«ولا حاجة يا ناجى» يفوزان بجائزة الأفلام القصيرة بـ«القاهرة السينمائى»

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن فوز فيلمي "ثم حل الظلام - Then Came Dark "، و"ولا حاجة يا ناجي.. اقفل -It’s Nothing Nagy, Just Hang up"، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة مناصفة، وذلك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.

وعرض الفيلم الروائي "ثم حل الظلام - Then Came Dark"، عالميا للمرة الأولى، وهو من إخراج ماري روز اسطا، وإنتاج لبنان، ومدته 15 دقيقة، وتدور أحداثه حيث ينبثق الضباب، وتنطلق رياح عاصفة، وتتحول الغابة إلى ظلام، ورجلان يسحبان شجرة كجثة، في غابة في جبال لبنان، حيث ينهار ميثاق التوازن غير المعلن بين القرويين وقوى الطبيعة، وتقول الأسطورة أن الانتقام لا بد أن يحدث.

وعرض الفيلم الوثائقي "ولا حاجة يا ناجي.. اقفل - It’s Nothing Nagy, Just Hang up"، عالميا لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج يوحنا ناجي، وإنتاج مصر، ومدته 30 دقيقة، وتدور أحداثه في أوقات الوباء، حيث يحتفل المسيحيون بالأسبوع المقدس افتراضيا، بما في ذلك عائلة المخرج يوحنا ناجي، حيث يقضي وقته مع جدته في تعليمها الإنترنت.

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، مبرمجة الأفلام البرتغالية سينتيا جيل، وماشيري إكوا باهنجو، وهي كاتبة ومخرجة من الكونغو، وسامح علاء، مخرج وكاتب مصري.

وتمنح لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الجوائز التالية: "جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، والتي بفضلها يصبح الفيلم مؤهلا للمشاركة في تصفيات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير أو تحريك"، وجائزة لجنة التحكيم.

اقفل It s Nothing Nagy, Came Dark ولا حاجة يا ناجي اقفل ثم حل الظلام

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وائل لطفي

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