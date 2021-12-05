الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طقس الاثنين: انخفاض كبير فى درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

الطقس
الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد، مساء الأحد، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة في جميع أنحاء الجمهورية غدًا الاثنين.

وتوقعت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي على (فيسبوك) انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، وأن هناك فرصًا كبيرة لسقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 60% تقريبًا مع استمرار تعرض مدينة الإسكندرية لنوّة قاسم وتحذيرات لسكانها من الخروج من المنزل، مع أنباء عن استمرار تعطيل الدراسة في المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر لأكثر من 5 أمتار.

وقالت الأرصاد الجوية إن هناك استمرارا للرياح المثيرة للأتربة على محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد التي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مع وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة ووجود العديد من الشوائب العالقة نهارًا في الجو.

وأطلقت الهيئة تحذيراتها الشديدة لأصحاب أمراض الحساسية التنفسية وأصحاب الأمراض المزمنة من الخروج من المنزل بسبب الرياح المثيرة للأتربة، كما حذرت سكان محافظات الوجه البحري والصيادين بسبب ارتفاع موج البحر بشكل كبير لأكثر من 5 أمتار خارج الأسوار واضطراب حركة الملاحة البحرية بشكل كبير على أن تكون درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 22 والصغرى 19.
الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 17.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 18.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 18.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى 22 والصغرى 19.
شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 16.
جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 17.

الجيزة حساسية الاثنين الحرارة الطقس الإسكندرية جنوب درجات الحرارة حالة الطقس الوجه البحري الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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