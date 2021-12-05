الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

بدون تقديم.. «حميد الشاعري» يفاجئ حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

حميد الشاعري
حميد الشاعري

تفاعل حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ43، مع الكابو حميد الشاعري، الذي فاجأهم بإطلالة مميزة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الأحد.

وغنى حميد الشاعري أغنية "الأفلام" والتي أعدت خصيصًا لإهدائها حفل مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ43.

وبدون مقدمات افتتح المطرب حميد الشاعري حفل ختام المهرجان بأغنيته، ليكون ظهوره على المسرح مفاجئًا للحضور.

وقدم حميد الشكر للحضور الذين تفاعلوا مع الأغنية التى تحمل الكثير من المعاني الداعمة لصناعة السينما والتأكيد على دورها البارز في المجتمع والحياة بشكل عام.

وحققت أغنية "الأفلام" ما يقرب من 9 ملايين مشاهدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي في أسبوع واحد من طرحها، بعد عرضها خلال حفل افتتاح المهرجان.

أغنية "أفلام" من كلمات أحمد الطحان، ألحان وتوزيع معتز ماضي، وقام بإخراجها بطريقة الفيديو كليب المخرج الشاب ديبو، وغناء الكابو حميد الشاعري.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام فعاليات دورته 43، الذي انطلق مساء اليوم الأحد، بدار الأوبرا المصرية، عن تكريم المنتج الأمريكي لورانس بيندر، فيما قام محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بتكريم المنتج الأمريكي “بيندر”.

كان لورانس بيندر، المرشح مرتين  لجائزة الأوسكار، قد شارك في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، من خلال تقديم محاضرة ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، وأدارها المخرج هاني أبو أسعد.

وكرم المهرجان في حفل الختام الفنانة القديرة بيني عبدالعزيز بعد مشوار سينمائي كبير وحافل من الأعمال الفنية المختلفة.

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