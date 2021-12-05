الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى

فن

«الثقب فى السياج» يفوز بجائزة الهرم الذهبى لأحسن فيلم بمهرجان القاهرة السينمائى

فيلم الثقب في السياج
فيلم "الثقب في السياج"

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، مساء اليوم الأحد، والمقام بدار الأوبرا المصرية، عن منح الفيلم الروائي "الثقب في السياج - The Hole in the Fence"، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية، جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم.

الروائي "الثقب في السياج - The Hole in the Fence"، عرض لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج خواكين ديل باسو، وإنتاج المكسيك، وبولندا، ومدته 100 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم في معسكر صيفي منعزل ومغلق في الريف المكسيكي، وتحت أعين معلميهم البالغين، يتلقي الأولاد من مدرسة خاصة مرموقة تدريبا بدنيا وأخلاقيا ودينيا، يؤدي اكتشاف ثقب في السياج المحيط إلى سلسلة متزايدة من الأحداث المزعجة وتنتشر الهستيريا بسرعة.

 لجنة تحكيم المسابقة الدولية يرأسها المخرج الصربي البارز إمير كوستوريتسا، وشارك في عضويتها المخرج الهندي تشايتانيا تاماهاني، والمؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، والممثلة الأمريكية ماريسا بيرنسون، والممثلة المصرية نيللي كريم، والممثلة الفرنسية نورا آرنزدر، والمخرج الإيطالي روبرتو مينرفيني.

تمنح لجنة تحكيم المسابقة الدولية العروض الفائزة 7 جوائز هي: "الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني".

واختتمت الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فعالياتها مساء اليوم الأحد، حيث شهدت عرض أكثر من 100 فيلم، من 63 دولة، من بينها 27 فيلما ضمن العروض العالمية الأولى، و7 أفلام ضمن العروض الدولية، و48 عرضا لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و14 عرضا أول في الدول العربية وشمال أفريقيا، و9 عروض جالا "السجادة الحمراء".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

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