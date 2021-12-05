الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الهرم الفضى لمخرجة «جسد ضئيل» بمهرجان القاهرة السينمائى

فيلم جسد ضئيل
فيلم "جسد ضئيل"

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق مساء اليوم الأحد، بدار الأوبرا المصرية، عن منح لورا ساماني، مخرجة فيلم "جسد ضئيل - Small Body"، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية، جائزة الهرم الفضي (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).

الفيلم الروائي "جسد ضئيل - Small Body"، عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج لورا ساماني، وإنتاج إيطاليا وفرنسا، وسلوفينيا، ومدته 89 دقيقة.

أحداث الفيلم تدور في إيطاليا في بداية القرن العشرين، حيث تلد أجاثا طفلة ميتة، بينما تمنع القوانين تعميد الأطفال الميتين، فتقرر أجاثا خوض رحلة خطرة لتذهب إلى مكان قالوا لها عنه إنه يعيد الأطفال الميتين للحياة مرة أخرى لتعميدهم.

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة الدولية ترأسها المخرج الصربي البارز إمير كوستوريتسا، وشارك في عضويتها المخرج الهندي تشايتانيا تاماهاني، والمؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، والممثلة الأمريكية ماريسا بيرنسون، والممثلة المصرية نيللي كريم، والممثلة الفرنسية نورا آرنزدر، والمخرج الإيطالي روبرتو مينرفيني.

تمنح لجنة تحكيم المسابقة الدولية العروض الفائزة 7 جوائز هي: "الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني".

يشار إلى أن الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم الأحد، شهدت عرض أكثر من 100 فيلم من 63 دولة، من بينها 27 فيلما ضمن العروض العالمية الأولى، و7 أفلام ضمن العروض الدولية، و48 عرضا لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و14 عرضا أول في الدول العربية وشمال أفريقيا، و9 عروض جالا "السجادة الحمراء".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

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