ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. الحضور يقفون لتحية رشوان توفيق

وقف جمهور مهرجان القاهرة السينمائي، تقديرا واحتراما للفنان رشوان توفيق، والذي تم اختياره لتسليم جائزة أفضل ممثل، في المسابقة الدولية.

وكانت الجائزة من نصيب الفنان محمد ممدوح عن دوره في فيلم أبو صدام، والذي صعد للمسرح لتحية الفنان رشوان توفيق، قائلا: “شرف لي أن أتسلم الجائزة منك”.

رشوان توفيق

واختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ43، الأحد، بلقطة إنسانية مميزة، حيث قررت إدارته دعوة الفنان رشوان توفيق لحضور حفل الختام من أجل تسليم الجوائز.

رشوان توفيق

وكان توفيق قد تعرض لأزمة شخصية مؤثرة خلال الفترة الماضية، بعدما رفعت ابنته دعوى قضائية عليه بسبب خلاف مادي.

رشوان توفيق