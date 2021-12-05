«إنهم يحملون الموت» يفوز بجائزة أحسن إسهام فني بمهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فى حفل ختام فعاليات دورته الـ43، عن فوز خوسيه أنجل أليون، بجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، عن تصوير فيلم "إنهم يحملون الموت – They Carry Death"، الذي شارك ضمن منافسات المسابقة الدولية.

الفيلم الروائي "إنهم يحملون الموت – They Carry Death" عُرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج هيلينا جيرون، وصامويل م. ديلجادو، وإنتاج إسبانيا وكولومبيا، ومدته 75 دقيقة.

وتدور أحداثه خلال عام 1429، حيث أنه من بين طاقم القبطان كريستوفر كولومبوس، يسافر ثلاثة رجال كان من المفترض أن يكونوا قد ماتوا حاليا، إذ أنهم تمكنوا من تجنب مصيرهم من خلال المشاركة في رحلة غير مؤكدة، وفي هذه الأثناء تحاول امرأة إنقاذ أختها المحتضرة بإحضارها إلى معالج. كلتا الرحلتين تحاولان خداع الموت.

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة الدولية ترأسها المخرج الصربي البارز إمير كوستوريتسا، وشارك في عضويتها المخرج الهندي تشايتانيا تاماهاني، والمؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، والممثلة الأمريكية ماريسا بيرنسون، والممثلة المصرية نيللي كريم، والممثلة الفرنسية نورا آرنزدر، والمخرج الإيطالي روبرتو مينرفيني.

وتمنح لجنة تحكيم المسابقة الدولية العروض الفائزة 7 جوائز هي: "الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).