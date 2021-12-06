عفيفة بن محمود تفوز بجائزة أحسن أداء تمثيلى بمهرجان القاهرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ43، بدار الأوبرا المصرية، عن ذهاب جائزة أحسن أداء تمثيلي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، للممثلة عفيفة بن محمود عن دورها في فيلم "أطياف - Streams".



الفيلم الروائي "أطياف - Streams" عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج مهدي هميلي، وإنتاج تونس، لوكسمبرج، فرنسا.



تدور أحداث الفيلم في تونس العاصمة، حيث تسجن آمال على خلفية اتهامها بالزنا، وبعد إطلاق سراحها تبدأ في رحلة البحث عن ابنها الوحيد مؤمن لاعب كرة القدم، تأخذها الرحلة إلى أحشاء المدينة، محاولة العثور على ما فقدته من ذاتها والتصالح مع مجتمع عنيف ومتطرف.



وشارك في لجنة تحكيم آفاق السينما العربية، الممثلة والكاتبة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، المخرج اللبناني هادي زكّاك، المخرج والكاتب المصري تامر محسن.



وتمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.

وانطلق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2021 مساء اليوم الأحد في دار الأوبرا المصرية، لينهي دورته الـ 43 اليوم بعد تسع أيام من فعالياته التي انطلقت 5 ديسمبر الماضي، من ندوات وورش ولقاءات من صناع الأفلام المعروضة خلال المهرجان لهذا العام، ومن المقرر أن يكرم المهرجان في حفل الختام المنتج الأمريكى لورانس بندر لمسيرته الفنية على مدار أكثر من 30 عامًا.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي كرم في دورته الـ43 خلال حفل الافتتاح النجم كريم عبد العزيز بمنحه جائزة فاتن حمامة، وقدمت الجائزة له النجمة منى زكى، ووجه كريم الشكر لوالده ووالدته وزوجته، مؤكدا أنه سعيد بتكريم مهرجان القاهرة العريق وأن اسم الجائزة يحمل اسم فاتن حمامة، وأن من تقدم الجائزة هي منى زكى، ووجه كريم الشكر للراحل وحيد حامد، والمخرج شريف عرفة.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائى الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).