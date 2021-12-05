انطلاق فعاليات «احميها من الختان» في الدقهلية (صور)

انطلقت، الأحد، فعاليات لقاءات الشباب التدريبية تحت عنوان "احميها من الختان" بشعار "احميها انت" بقرى شربين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك خلال الفترة من 5-8 ديسمبر تحت رعاية الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة ، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق السكان بالأمم المتحدة وريادة الدكتورة أمينة إبراهيم شلبى مقر الفرع.

جانب من الفعاليات

وبدأت أولى لقاءات الشباب بقرية كفر الأطرش الثانوية مركز شربين بالدقهلية، بحضور د.أمينة شلبي مقررة الفرع وإيزيس محمود حافظ مدير إدارة التدريب بالأمانة العامة وبهيجة البشلاوي وشهيرة حامد وسهير عز العرب وجيهان عبد الحافظ مقرر مناوب ثاني الفرع والدكتورة داليا الإتربي وأحمد رسلان وكل من رئيس الوحدة المحلية بالقرية وأحمد طحينة، مدير العلاقات العامة بمدينة شربين، مدير مدرسة كفر الأطرش الثانوية.

جانب من الفعاليات

وقامت الدكتورة أمينة شلبي بافتتاح اللقاء و تحاور مع الشباب كل من الشيخ محمد إبراهيم سليمان، مدير عام بمديرية الأوقاف ومحمد صلاح مدرب تنمية بشرية والدكتورة سلوى طبيبة الوحدة المحلية.