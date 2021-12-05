الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

التوعية بشلل الأطفال في ندوة بقرية بني أحمد بالمنيا (صور)

ندوة للتوعية بمرض
ندوة للتوعية بمرض شلل الأطفال بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا

نظمت إدارة شؤون المرأة بقرية بنى أحمد الغربية، التابعة لمركز ومدينة المنيا، بحضور أحمد عمران، رئيس الوحدة المحلية بالقرية ومسؤولي شؤون المرأة وحماية الطفل عن مكافحة شلل الأطفال بمركز شباب القرية، بالتنسيق مع مديرية الصحة بمشاركة 50 سيدة للتوعية بخطورة المرض وسبل مكافحته وأهمية التوعية بالمرض وخطورته.

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التوعية بشلل الأطفال في ندوة 

قال أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية إن قسم البيئة بالقرية واصل أعماله وقام برفع 18 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع ومن طريق مصر أسوان الزراعي ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي؛ حفاظًا على بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة، خاصة كورونا كما تم صيانة كشافات الإنارة على الطريق حيث تم صيانة 25 كشاف إنارة لتيسير حركة سير المواطن والحد من انتشار الحوادث ليلاً.

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التوعية بشلل الأطفال في ندوة 

أضاف حمادة جمعة، رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير أن قسم البيئة بالقرية واصل أعماله المكثفة واستمرار حملات النظافة وقام برفع 20 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع ومن طريق المحيط ومن عزبة الشيخ علاء التابعة للوحدة المحلية بدمشير ومن مدخل القرية الرئيسي ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، كما تم تجهيز مواد البناء لاستكمال تجميل مدخل الوحدة المحلية بقرية دمشير من ناحية المحيط حفاظًا على المظهر الجمالي للقرية.

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التوعية بشلل الأطفال في ندوة 

أشار أشرف فرغلي، رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بمواصلة أعمال الصيانة الدورية بطريق فريزر بقرية الحوارتة حيث تم صيانة 20 كشاف إنارة وتم عمل الإصلاحات اللازمة.

أوضح الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أكد تكثيف حملات التوعية بخطر مرض شلل الأطفال وما تقوم به الدولة من جهود حرصًا على صحة وسلامة أطفالنا وحمايتهم من الأمراض ومكافحة شلل الأطفال.

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التوعية بشلل الأطفال في ندوة 

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االمنيا ندوة عن مرض شلل الأطفال قرية بني أحمد الغربية رئيس المدينة رفع مخلفات صيانة كشافات إنارة الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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التوعية بشلل الأطفال في ندوة بقرية بني أحمد بالمنيا (صور)

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