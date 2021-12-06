«المحاريث والهندسة» تستهدف تحقيق 158 مليون جنيه إيرادات بنهاية يونيو المقبل

كشف تقرير صادر عن شركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن حجم الاستثمارات التي رصدتها شركة المحاريث والهندسة حتى نهاية يونيو القادم.

ووفقًا للتقرير الذي حصلت عليه «الدستور»، فإن الشركة رصدت نحو ٦ ملايين جنيه، وذلك لتجديد الفروع وإنشاء مخازن جديدة.

وأوضح التقرير، أن شركة المحاريث والهندسة تستهدف تحقيق إيرادات نشاط خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنحو ١٥٨ مليون جنيه,

وأكد التقرير أن الشركة لم تستهدف تحقيق صادرات؛ وذلك بسبب اكتفائها بالسوق المحلي.

وتعد شركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من الشركات العريقة في توفير الجرارات الزراعية، وبعض الآلات للسوق المصري من الخارج.

وتأسسـت الشركـة في سبتمبر 1929، وكانت أول شـركة أدخلت الجـرار الزراعي الميكانيكي إلى مصر، ولذلك أخـذت اسمها (الشركة المساهمة للمحاريث والهندسة) وعلى مدار أكثر من 85 عامًا في خدمة الاقتصاد المصري الدولي في جميع المجالات.

تحرص الشركة على توفير كل ما يلزم للمصانع والورش والمزارع من إنتاج الشركات العالمية والمنتجات المحلية بمعارضها المنتشرة بالقاهرة والمحافظات.

وتقوم بتصدير منتجات الشركات المحلية لدول العالم، كما تقدم خدمة ما بعد البيع بواسطة مهندسين متخصصين وعمالة فنية مدربة.

وتقوم الشركة بتلبية احتياجات السوق المصرية من كبرى الشركات العالميـة في المجالات الآتية: معدات النقل - المعدات الميكانيكية - السلع الكهربائية - السلع المعدنية

كما تقوم الشركة بتجميع الجرار البيلاروس بخطوط تجميع بالباب الأخضر وفقًا لأحدث نظم التكنولوجيا، فضلًا عن ذلك تقوم بتسويقه وتوزيعه مـن خلال فروعها.

وإضافة إلى التسويق المحلي، تقوم الشركة بتصدير مختلف السلع لمختلف أنحاء العالم، كمـا تقـوم الشركة بتمثيل العديد من المصانـع المصرية في توزيع منتجاتهـا مـن جميع أنواع السلع في إطار تخصصها على مستوى الجمهورية.

ولم يتوقف نشاط الشركة على البيع فقط، بل امتدت لتشمل خدمات ما بعد البيع من أعمال الصيانة والإصلاح، فتقوم الشركة عن طريق ورشها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بإيفاد الفنييـن إلى أماكن العملاء بعمل صيانة دورية للمعـدات والآلات بمختلـف أنواعها.

وتمارس الشركة كلًا من الاستيراد - التصدير - التوكيلات - التجارية - التوزيع - الصيانة والإصلاح.

وتقوم الشركة بتنفيذ جميع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتكييف والتبريد وأعمال استصلاح الأراضي ومحطات الري والصرف ومشروعات المرافق العامة سواء في جمهورية مصر العربية أو في بعض الدول العربية الأفريقية.

وقامت الشركة بتركيب مجمع الحديد والصلب، ومشروع كهرباء السد العالي، وخطوط أنابيب البترول، ومصنع فوسفات الحمراوين، ومصانع الثلج، والمحالج والمجازر الآلية، والموازين، وتصنيع الشاسيهات والمقطورات، والأوناش العلوية، ومجموعات الري، وجميع أعمال التبريد والتكييف، ومحطات المياه على مستوى الجمهورية، وتركيب خطوط الكهرباء الضغط العالي والمنخفض.