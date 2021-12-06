الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المحاريث والهندسة» تستهدف تحقيق 158 مليون جنيه إيرادات بنهاية يونيو المقبل

شركة المحاريث والهندسة
شركة المحاريث والهندسة

كشف تقرير صادر عن شركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن حجم الاستثمارات التي رصدتها شركة المحاريث والهندسة حتى نهاية يونيو القادم.

ووفقًا للتقرير الذي حصلت عليه «الدستور»، فإن الشركة رصدت نحو ٦ ملايين جنيه، وذلك لتجديد الفروع وإنشاء مخازن جديدة.

وأوضح التقرير، أن شركة المحاريث والهندسة تستهدف تحقيق إيرادات نشاط خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنحو ١٥٨ مليون جنيه,

وأكد التقرير أن الشركة لم تستهدف تحقيق صادرات؛ وذلك بسبب اكتفائها بالسوق المحلي.

وتعد شركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من الشركات العريقة في توفير الجرارات الزراعية، وبعض الآلات للسوق المصري من الخارج.

وتأسسـت الشركـة في سبتمبر 1929، وكانت أول شـركة أدخلت الجـرار الزراعي الميكانيكي إلى مصر، ولذلك أخـذت اسمها (الشركة المساهمة للمحاريث والهندسة) وعلى مدار أكثر من 85 عامًا في خدمة الاقتصاد المصري الدولي في جميع المجالات.

تحرص الشركة على توفير كل ما يلزم للمصانع والورش والمزارع من إنتاج الشركات العالمية والمنتجات المحلية بمعارضها المنتشرة بالقاهرة والمحافظات.

وتقوم بتصدير منتجات الشركات المحلية لدول العالم، كما تقدم خدمة ما بعد البيع بواسطة مهندسين متخصصين وعمالة فنية مدربة.

وتقوم الشركة بتلبية احتياجات السوق المصرية من كبرى الشركات العالميـة في المجالات الآتية: معدات النقل - المعدات الميكانيكية - السلع الكهربائية - السلع المعدنية

كما تقوم الشركة بتجميع الجرار البيلاروس بخطوط تجميع بالباب الأخضر وفقًا لأحدث نظم التكنولوجيا، فضلًا عن ذلك تقوم بتسويقه وتوزيعه مـن خلال فروعها.

وإضافة إلى التسويق المحلي، تقوم الشركة بتصدير مختلف السلع لمختلف أنحاء العالم، كمـا تقـوم الشركة بتمثيل العديد من المصانـع المصرية في توزيع منتجاتهـا مـن جميع أنواع السلع في إطار تخصصها على مستوى الجمهورية.

ولم يتوقف نشاط الشركة على البيع فقط، بل امتدت لتشمل خدمات ما بعد البيع من أعمال الصيانة والإصلاح، فتقوم الشركة عن طريق ورشها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بإيفاد الفنييـن إلى أماكن العملاء بعمل صيانة دورية للمعـدات والآلات بمختلـف أنواعها.

وتمارس الشركة كلًا من الاستيراد - التصدير - التوكيلات - التجارية - التوزيع - الصيانة والإصلاح.

وتقوم الشركة بتنفيذ جميع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتكييف والتبريد وأعمال استصلاح الأراضي ومحطات الري والصرف ومشروعات المرافق العامة سواء في جمهورية مصر العربية أو في بعض الدول العربية الأفريقية.

وقامت  الشركة بتركيب مجمع الحديد والصلب، ومشروع كهرباء السد العالي، وخطوط أنابيب البترول، ومصنع فوسفات الحمراوين، ومصانع الثلج، والمحالج والمجازر الآلية، والموازين، وتصنيع الشاسيهات والمقطورات، والأوناش العلوية، ومجموعات الري، وجميع أعمال التبريد والتكييف، ومحطات المياه على مستوى الجمهورية، وتركيب خطوط الكهرباء الضغط العالي والمنخفض.

قطاع الاعمال القابضة للصناعات وزارة قطاع الأعمال قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الأعمال العام المحاريث والهندسة احتياجات السوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

الصحة الفلسطينية: لا إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا

محافظ الإسكندرية يتابع تمركزات سيارات تصريف المياه والاستعدادات لتقلبات الطقس

«خريطة سقوط الأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

المرشح اليمينى الفرنسى المتطرف «إريك زيمور» يطلق حملته لانتخابات الرئاسة

بعد تصريحات محمد صلاح.. الإفتاء: شرب الخمر محرم بالكتاب والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

جيوب الحركة.. كيف أقامت حماس وحدة عسكرية داخل لبنان؟

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا

مُستوطنون يقتحمون «الأقصى» فى ثامن أيام عيد الأنوار اليهودى