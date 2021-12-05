الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ضمن فعاليات مبادرة «كاتبان وكتاب»..

الروائية رشا سمير تستضيف الروائي الجزائري واسيني الأعرج

رشا سمير تستضيف واسيني
رشا سمير تستضيف واسيني الأعرج

تستضيف الروائية رشا سمير الكاتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج، عبر مبادرة «كاتبان وكتاب» في موسمها الثاني، بحوار مطول حول مشواره الإبداعي،  في الساعة السابعة مساء الثلاثاء الموافق 7 من ديسمبر 2021

ويعد الكاتب الروائي واسيني الأعرج واحدًا من أهم وأبرز الأقلام الروائية في الوطن العربي، حيث له العديد من الأعمال الروائية، ترجمت معظمها إلى مختلف اللغات الأجنبية.

أهمها:

•”البوابة الحمراء – وقائع من أوجاع رجل” 1980

•”طوق الياسمين – وقع الأحذية الخشنة”، 1981

•”ضمير الغائب”، 1990

•”الليلة السابعة بعد الألف: الكتاب الأول: رمل الماية”، 1993

•”ذاكرة الماء”، 1997

•”مرايا الضرير”، 1998

•”سوناتا لأشباح القدس”، 2009

حصل على العديد من الجوائز التي حصل ابرزها 

• جائزة الرواية الجزائرية على مجمل أعماله في عام 2001

• جائزة المكتبيين الكبرى عن رواية “كتاب الأمير” لعام 2006

• جائزة الشيخ زايد للكتاب (فئة الآداب) لعام 2007

• الدرع الوطني لأفضل شخصية ثقافية من اتحاد الكتاب الجزائريين و كذلك على جائزة أفضل رواية عربية عن رواية “البيت الأندلسي” في عام 2010

• جائزة الابداع الأدبي التي تمنحها مؤسسة الفكر العربي عن رواية “أصابع لوليتا” في عام 2013

• جائزة كتارا للرواية العربية لفئة الروايات المنشورة عن روايته “مملكة الفراشة” عام 2015 الأندلسي

مبادرة كاتبان وكتاب 

يذكر أن مبادرة كاتبان وكتاب بدأت وقت حظر التجوال في بداية عام 2020، نتيجة لجائحة كورونا، وهو التوقيت الذي اضطررت فيه الكاتبة رشا سمير فيه لوقف ندوات صالون إحسان عبد القدوس.

وجاءت المبادرة  بغرض عمل حراك في المشهد الثقافي المصري والعربي عرب حوارات ثقافية مغايرة، ودورة المبادرة غير معني بالربح المادي، وأساسه هو التعرف على أهم وأبرز الكتاب من مصر والعالم  العربي وصولا غلى المستشرقين والكتاب العالميين، عبر ندوات وحوارات تتيح للقارئ من خلالي تحليل مجمل أعمالهم.

الروائية رشا سمير الكاتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج مبادرة كاتبان وكتاب طوق الياسمين ذاكرة الماء” 1997

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وائل لطفي

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