ضبط مخبز سياحى ببشتيل بحوزته طن دقيق بلدى مدعم

أكدت هالة غريب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه يتم تشكيل فريق عمل رقابي من مفتشي التموين والإدارة المركزية للرقابة برئاسة محي إسماعيل حيث يتم شن حملات رقابية مكثفة على الأسواق المحلية والمحال التجارية وعلى المخابز البلدية وعلى بدالي التموين ومشروع جمعيتي و مستودعات الدقيق ومستودعات البوتاجاز للتأكد من عدم وجود مخالفات تموينية وانضباط الأسواق وعدم التلاعب بقوت الشعب وخاصة السلع المدعمة التي يتم توزيعها على المواطنين على البطاقات التموينية أو تجميع حصص من الدقيق المدعم من خلال أصحاب المخابز بهدف الإتجار بها في السوق السوداء حيث يتم على الفور ضبط هذه المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

واضاف وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة في تصريح خاص للدستور أن الحملات الرقابية المكثفة تمكنت من ضبط صاحب مخبز سياحي في منطقة بشتيل يقوم بانتاج الخبز السياحي من خلال استخدام الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 % والمخصص لرغيف الخبز البلدي حيث تم التحفظ على 20 جوال دقيق ذرة كل جوال 50 كيلو جرام لتصل إجمالي طن دقيق تم التحفظ عليه وتحويله إلى مطحن بشتيل لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وتم تحرير محضر بالمخالفة التموينية وإحالتها إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتابع أن الحملات مستمرة على جميع الأنشطة التجارية والأنشطة الصناعية وعلى المستودعات وعلى المواد البترولية وعلى الأسواق المحلية للتأكد من انضباط الأسواق وعدم رفع الأسعار عن الأسعار المعلنة بأي شكل من الأشكال.

وقالت إن هناك توجيهات من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمحاسب طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشن حملات مكثفة والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بقوت الشعب.