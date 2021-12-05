«كان عايزها تشرب مع أصحابه».. «فاتن»: زوجي قيّد أطفالي وحاول قتلي (فيديو)

اتهمت ربة منزل في مركز أبو تشت شمالي محافظة قنا، زوجها بمحاولة قتلها وتقييد أطفاله الـ 6 بقرية العمرة داخل منزله.

وقالت فاتن منصور ربة المنزل، إنها تزوجت منذ 15 عاما، وكانت تعيش حياة سعيدة مع زوجها وأطفالها، لافتة إلى أن الشابو قلب حياتها وحياة أسرتها رأسا على عقب.

وتابعت الزوجة المكلومة أن زوجها بدأ في إدمان مادة الشابو المخدر منذ قرابة 12 شهرا، وتغيرت معاملته لأطفالها ولها، قائلة: «كان عاوز يقتلنا بالسكينة ويتخلص مننا».

وأضافت ربة المنزل في حديثها لـ«الدستور» أن زوجها تعدى عليها وعلى الأطفال بالضرب المبرح أكثر من مرة، موضحة أنه حاول إعطاء ابنته الكبري جرعة من الشابو، قائلة: «كان عايزها تشرب مع أصحابه».

وأشارت ربة المنزل إلى أن زوجها يعمل جزارا، وكان يطلب من طفلته البالغة من العمر 9 سنوات جلب الأموال من أجل شراء مادة الشابو، وحينما ترفض ينهال عليها بالضرب إلى جانب أشقائها.

وأوضحت أنها هربت من زوجها، مشيرة إلى أنها اقترضت من البنوك من أجل زوجها بسبب الضغوطات التي كان ينفذها عليها لشراء تلك السموم.

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