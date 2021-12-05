معهد المشورة الأرثوذكسي بالمعادي يطلق فعاليات «مدرسة الزواج المسيحي»

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات دورة “مدرسة الزواج المسيحي” بمعهد المشورة المسيحية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي، والتي تستمر على مدار شهرين.

وتستهدف الدورة مشاركة عدد من الأسر المسيحية بها، بهدف تعليميهم كيفية إدارة الحياة الزوجية بشكل سليم ، من خلال تعريفهم بمهارات حياتية من خلال معرفة حقوق وواجبات شريك الحياة.

وتسعى الكنيسة من خلال معاهد المشورة الأرثوذكسية إلى تنظيم دورات للشباب المسيحي والمتزوجين في المشورة المسيحية، لدعمهم في حل المشكلات الزوجية، وتأهيلهم إلى حياة اجتماعية سليمة، بالإضافة إلى تعليم الشريكين، كيفية إدارة الشئون المالية بالحياة الزوجية، وكيفية التعامل مع أسر الشريك، والمذبح المنزلي لصلاة الأسرة.