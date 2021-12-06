مريض للإفتاء: استخدم جهاز يساعدنى فى الوضوء.. ما حكم الشرع؟

من الأسئلة التي تطرح بشكل كبير داخل جروبات الفتوى عبر "فيسبوك" من جانب رواد التواصل، التي تتعلق بعملية الوضوء من أصحاب الأمراض والأعذار من سائل يقول: مريض ولا أستطيع استكمال الوضوء بمفردى واستعين بجهاز لغسل الرجلين "القدم".. فهل يجوز ذلك؟

ردت دار الإفتاء في فتوى لها، قائلة:" إن استخدام جهاز في غسل الرجلين في الوضوء جائز، ولا مانع منه شرعًا، ما دام يُعمِّمُ غسل محلِّ الفرض مِن الرِّجْلين، وفيه تيسير على أصحاب الأعذار.

وأضافت الدار أنه لا يقدح في مشروعيته عدم حصول الدَّلك، فإنَّ اندفاع الماء يحصِّل مقصوده، والتدليكَ سُنّةٌ عند الجمهور في الوضوء وليس من فرائض الوضوء.

واستدلت الإفتاء بما قاله الإمام النووي الشافعي في كتابه"المجموع" أنه لا يجب إمرارُ اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء، لا في الوضوء ولا في الغُسل، لكن يستحب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك والمزني: (يجب).

حكم جمع الصلوات للمَرَيض

في السياق ذاته، أجابت الإفتاء على فتوى جمع الصلوات للمريض، على أنه يجوز شرعًا، فإن المرض من الأعذار المبيحة لجمع الصلوات.

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.