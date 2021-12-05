الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

موسكو: الكشف عن 9 إصابات بكورونا لروس قادمين من جنوب إفريقيا

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

أعلنت الهيئة الروسية لمراقبة وحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور" تسجيل 9 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا قادمة من جنوب إفريقيا.
وأشار بيان للهيئة الروسية اليوم الأحد إلى أن كل المصابين من الجنسية الروسية القادمين من جنوب أفريقيا، موضحا أن المتخصصين في الرقابة الصحية والحجر الصحي نفذوا يومي الجمعة والسبت جميع الإجراءات اللازمة على رحلات الطيران القادمة من جنوب أفريقيا، حيث نقلت رحلة قادمة إلى روسيا من إثيوبيا 58 روسيًا من جمهورية جنوب أفريقيا.
ومن جانبه، أعلن وزير الصحة الروسية في وقت سابق من اليوم أن الجهات الصحية الروسية لم تحدد بعد طبيعة فيروس "كورونا" للمصابين القادمين من جنوب افريقيا.
يُذكر أن الكشف عن الإصابات بسلالة "أوميكرون" كُشفت في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا وهونج كونج وبوتسوانا وإسرائيل.
فيما سجلت روسيا، اليوم الأحد، 32 ألفا و 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 9 ملايين و801 ألف و613 حالة.
وأوضح بيان لمقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا - وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) - أن "أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس تم تسجيله في موسكو برصد 3301 حالة.. فيما سجلت سانت بطرسبرج 2420 حالة إصابة، وفي ضواحي موسكو تم تسجيل 2096 حالة جديدة".
وأشار إلى أنه تم تسجيل 1206 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا المستجد، ما رفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 281 ألفا و276 شخصا.

موسكو جنوب أفريقيا أفريقيا كورونا روسيا

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