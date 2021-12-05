الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع مقلق.. الدنمارك تسجل 183 إصابة بمتحور أوميكرون

كورونا في الدنمارك
كورونا في الدنمارك

أعلنت السلطات الصحية الدنماركية أن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا ارتفع اليوم الأحد، إلى 183 "في حصيلة مثيرة للقلق".

وبحسب معطيات معهد "اس اس آي" العام، فأنه في آخر تعداد الجمعة الماضي، اقتصر عدد الإصابات المؤكدة في الدنمارك على 18 إضافة إلى 42 حالة غير مؤكدة، ما يعني أن العدد ازداد على الأقل بواقع ثلاثة أضعاف خلال 48 ساعة.

وقبل هذا الإعلان، أحصى المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها 182 إصابة "بأوميكرون" في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النروج وايسلندا.

وفرضت الدنمارك قيود جديدة تهدف إلى وقف الموجة الجديدة من الحالات؛ حيث قررت السلطات الصحية الدنماركية فرض فحص إلزامي على المسافرين القادمين من الخارج، بعد رصد حالة إصابة بالمتحورة "أوميكرون" الجديدة لدى مسافر.

“أوميكرون” الدنمارك فيروس كورونا اصابات جديدة السلطات الصحية

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