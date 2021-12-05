الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا مكاريوس يترأس أمسية روحية حول «الكتاب المقدس»

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس

ترأس الأنبا مكاريوس، أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بالمنيا، مساء الأحد، أمسية روحية بعنوان “حول الكتاب المقدس” وذلك بكنيسة الأمير تادرس الشّاطبي بالمنيا.

وتناقش الأمسية عدة موضوعات روحية حول الكتاب المقدس من بينها “بانوراما الإنجيل” والأسفار التاريخية وعرض مفصل لرسائل بولس الرسول، كما ركزت على تعليم الشباب كيفية الانتظام في قراءة الكتاب المقدس، ودورها في تعليم الأطفال المواظبة على التأمل بالكتاب المقدس.

وتواصل إيبارشية المنيا برعاية الأنبا مكاريوس على تنظيم لقاءات روحية للشباب والأطفال والخدام بإيبارشية المنيا، كما يلتقي الكهنة بشكل شهري؛ بهدف دعمهم روحيًا والتقارب والتواصل مع جميع فئات الأقباط بالإيبارشيّة. 

الأنبا مكاريوس حول الكتاب المقدس اسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا تنظيم لقاءات روحية للشباب صوم الميلاد المجيد يوم ٢٥نوفمبر الكنائس المصرية

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