الأنبا مكاريوس يترأس أمسية روحية حول «الكتاب المقدس»

ترأس الأنبا مكاريوس، أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بالمنيا، مساء الأحد، أمسية روحية بعنوان “حول الكتاب المقدس” وذلك بكنيسة الأمير تادرس الشّاطبي بالمنيا.

وتناقش الأمسية عدة موضوعات روحية حول الكتاب المقدس من بينها “بانوراما الإنجيل” والأسفار التاريخية وعرض مفصل لرسائل بولس الرسول، كما ركزت على تعليم الشباب كيفية الانتظام في قراءة الكتاب المقدس، ودورها في تعليم الأطفال المواظبة على التأمل بالكتاب المقدس.

وتواصل إيبارشية المنيا برعاية الأنبا مكاريوس على تنظيم لقاءات روحية للشباب والأطفال والخدام بإيبارشية المنيا، كما يلتقي الكهنة بشكل شهري؛ بهدف دعمهم روحيًا والتقارب والتواصل مع جميع فئات الأقباط بالإيبارشيّة.