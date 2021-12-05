بين الهادئ والمثير.. مشاهد من إطلالات نجمات حفل ختام «القاهرة السينمائي» (صور)

بدأ منذ قليل، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى دورته الـ43، والمقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

وتألق النجوم والنجمات بإطلالتها المميزة على “الريد كاربت”، والتى تنوعت بين الكلاسيك الهادئ والملفت المثير.

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام توزيع الجوائز في مسابقات المهرجان المختلفة، الدولية، وآفاق السينما العربية و أسبوع النقاد، ومسابقة الأفلام القصيرة، بخلاف الجوائز الأخرى وأبرزها جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبرسي" وغيرها.

انطلقت فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي 26 نوفمبر الماضي، وشارك بها أكثر من 100 فيلم من نحو 60 دولة، مشاركة بالمهرجان.

وكرمت إدارة المهرجان الفنانة نيللي عن طريق منحها جائزة "الهرم الذهبي" التقديرية، تكريما لمَسيرتها المهنية التي بدأت بمرحلة مبكرة من طفولتها، إذ شاركت في قرابة 120 عملًا فنيًا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، إضافة إلى تكريم الفنان كريم عبد العزيز في هذه الدورة، وسيُمنح جائزة "فاتن حمامة" للتميز، وعلق عبد العزيز على هذا التكريم قائلًا "هذه الجائزة نقطة فارقة في مسيرتي الفنية".

ورفعت إدارة القاهرة السينمائي "شعار التطعيم للجميع، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان ضد فيروس كورونا والضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضًا بتلقي اللقاح، وفي حال ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونون مطالبين بإجراء تحليل "PCR"، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردّد على فعاليات الدورة المقبلة.