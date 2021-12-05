حبس المتهم بتعذيب زوجته حتى الموت لخلافات أسرية بالمنيرة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس المتهم بقتل وتعذيب زوجته بسبب خلافات أسرية بالمنيرة.

كشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها، بعد تعذيبها لخلافات أسرية بالمنيرة الغربية، أن المتهم سدد طعنات لزوجته، موضحة أن المتهم لم يكتف بتعذيبها بل طعنها أيضًا، فسدد لها 4 طعنات، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأفادت، بأن المتهم تعدى على زوجته بالضرب المبرح وتوثيقها بالحبال والتعذيب، مما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء جسدها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تلقى العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغا يفيد مقتل سيدة داخل مسكنها بمنطقة المنيرة الغربية، وانتقل على الفور رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة ربة منزل مصابة بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء جسدها.

وكشفت تحريات الرائد حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، أن زوج المجنى عليها "عامل" وراء ارتكاب الجريمة، حيث وثقها بحبل، ثم اعتدى عليها بعصا، حتى فارقت الحياة من شدة التعذيب.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية بسبب خلافات أسرية.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.