تسرب غاز داخل شقة بالجيزة دون إصابات

شهدت منطقة الكونيسة غرب الجيزة، الأحد، حالة من القلق والخوف، بسبب حدوث تسرب غاز من أحد العقارات.

تلقى مسؤول الإدارة العامة لشرطة النجدة بلاغا من الأهالي، بحدوث تسرب غاز بالعقار رقم (4) شارع الشيخ عبد الشافي بجوار مسجد أبو بكر الصديق.

وانتقلت الخدمات الأمنية تنسيقا مع قوات الدفاع المدني بالجيزة بإشراف اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، والأجهزة المعنية، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث كسر بماسورة الغاز داخل إحدى الشقق السكنية.

وتم إصلاح الكسر بمعرفة مسؤولي الغاز دون وقوع خسائر بشرية، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.