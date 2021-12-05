الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الخطيب فى استقباله غدًا.. الأهلى يشكر الرئيس السيسى ويلبى رغبة شاب ذوى الهمم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيدًا لاهتمام الدولة ومؤسساتها الوطنية بذوى الهمم، الذين يمثلون جزءًا مهمًّا من مستقبل الوطن، يستقبل محمود الخطيب، رئيس النادي، فى الواحدة ظهر غدٍ، الشاب أحمد طارق من ذوى الهمم، الذى طلب من الرئيس فى احتفالية اليوم تحقيق رغبته بممارسة لعبة السباحة فى النادى الأهلي، بوصفه بطل جمهورية فى اللعبة.

وبادر محمود الخطيب بالموافقة والترحيب بتلبية رغبة أحمد طارق، وسيكون فى استقباله غدًا بمقر النادى بالجزيرة، ووجه محمود الخطيب الشكر والتحية للرئيس السيسى لبالغ اهتمامه بكل شرائح المجتمع المصرى وفى مقدمتها ذوو الهمم، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتنمية مهاراتهم واستفادة الوطن من قدراتهم، خاصة أن هناك كثيرين من هؤلاء الشباب المثمر رفع علم مصر فى محافل رياضية دولية وآخرها دورة طوكيو، التى حقق خلالها أبطال مصر من ذوى الهمم إنجازات وميداليات عديدة.

وأكد الخطيب  تقدير وتعاون النادى الأهلى الكامل مع كافة مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الوطن، لا سيما أن ما يقوم به النادى الأهلى ومسئولوه وفرقه الرياضية على مدار تاريخه هو الدور الوطنى الذى يعتز به دومًا للصالح العام، واتساقًا مع الدولة ونهجها للنهوض بكل أبناء الوطن فى شتى المجالات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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