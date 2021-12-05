الخطيب فى استقباله غدًا.. الأهلى يشكر الرئيس السيسى ويلبى رغبة شاب ذوى الهمم

الخطيب فى استقباله غدًا.. الأهلى يشكر الرئيس السيسى ويلبى رغبة شاب ذوى الهمم
بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيدًا لاهتمام الدولة ومؤسساتها الوطنية بذوى الهمم، الذين يمثلون جزءًا مهمًّا من مستقبل الوطن، يستقبل محمود الخطيب، رئيس النادي، فى الواحدة ظهر غدٍ، الشاب أحمد طارق من ذوى الهمم، الذى طلب من الرئيس فى احتفالية اليوم تحقيق رغبته بممارسة لعبة السباحة فى النادى الأهلي، بوصفه بطل جمهورية فى اللعبة.
وبادر محمود الخطيب بالموافقة والترحيب بتلبية رغبة أحمد طارق، وسيكون فى استقباله غدًا بمقر النادى بالجزيرة، ووجه محمود الخطيب الشكر والتحية للرئيس السيسى لبالغ اهتمامه بكل شرائح المجتمع المصرى وفى مقدمتها ذوو الهمم، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتنمية مهاراتهم واستفادة الوطن من قدراتهم، خاصة أن هناك كثيرين من هؤلاء الشباب المثمر رفع علم مصر فى محافل رياضية دولية وآخرها دورة طوكيو، التى حقق خلالها أبطال مصر من ذوى الهمم إنجازات وميداليات عديدة.
وأكد الخطيب تقدير وتعاون النادى الأهلى الكامل مع كافة مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الوطن، لا سيما أن ما يقوم به النادى الأهلى ومسئولوه وفرقه الرياضية على مدار تاريخه هو الدور الوطنى الذى يعتز به دومًا للصالح العام، واتساقًا مع الدولة ونهجها للنهوض بكل أبناء الوطن فى شتى المجالات.