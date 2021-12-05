الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسريب غاز في قرية جروان بالمنوفية «صور»

تسريب الغاز
تسريب الغاز

شهدت قرية جروان بمحافظة المنوفية، حدوث تسريب للغاز في الخط الرئيسي أمام مجمع المدارس والوحدة المحلية، دون معرفة السبب حتى الآن، وعلى الفور انتقل مسؤولو شركة الغاز إلى مكان التسريب لمعاينة المكان وتم عمل كردون لمنع دخول المواطنين لمكان الواقعة، وتم قطع الغاز عن القرية لحين حل المشكلة.

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تسريب الغاز 

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالمنوفية إلى قرية جروان التابعة لمركز الباجور، وتم التواصل مع كافة الجهات التنفيذية في محافظة المنوفية للتواجد في القرية وحل مشكلة تسريب الغاز ومعرفة السبب في ذلك، ومنع تسريب الغاز من الوصول إلى المناطق السكنية حفاظا على المواطنين.

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تسريب الغاز 
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تسريب الغاز 
محافظة المنوفية الحماية المدنية الغاز أمن حماية عمل شرطة قانون مدارس

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