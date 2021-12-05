الإطلالات الأجرأ.. جوهرة ومني ممدوح تشاركان في ختام «القاهرة السينمائي» (صور)

توافد نجوم الفن والإعلام على السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ43، المقام بدار الأوبرا المصرية.

ولفتت الراقصة الاستعراضية جوهرة الأنظار بإطلالتها على “الريد كاربت”، منذ قليل، مرتديًة فستان أسود طويل وبشعر مرفوع.

بينما خطفت الفنانة منى ممدوح، الأنظار بإطلالتها الجريئة حيث ارتدت فستانًا مكشوفًا باللون الأصفر، وانسدل شعرها المموج على ظهرها.

ويختتم مهرجان القاهرة السينمائى فعاليات دورته الـ43، بدار الأوبرا بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما المصرية والعالمية، فهو فرصة عظيمة لنشر الثقافات من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام توزيع جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، الدولية وآفاق السينما العربية وأسبوع النقاد، ومسابقة الأفلام القصيرة، بخلاف الجوائز الأخرى وأبرزها جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبرسي" وغيرها.

وانطلقت فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي 26 نوفمبر الماضي، وشارك بها أكثر من 100 فيلم من نحو 60 دولة، مشاركة بالمهرجان.

وكرمت إدارة المهرجان الفنانة نيللي عن طريق منحها جائزة "الهرم الذهبي" التقديرية، تكريما لمَسيرتها المهنية التي بدأت بمرحلة مبكرة من طفولتها، إذ شاركت في قرابة 120 عملًا فنيًا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، إضافة إلى تكريم الفنان كريم عبد العزيز في هذه الدورة، وسيُمنح جائزة "فاتن حمامة" للتميز، وعلق عبد العزيز على هذا التكريم قائلًا "هذه الجائزة نقطة فارقة في مسيرتي الفنية".

ورفعت إدارة القاهرة السينمائي "شعار التطعيم للجميع، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان ضد فيروس كورونا والضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضًا بتلقي اللقاح، وفي حال ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونون مطالبين بإجراء تحليل "PCR"، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردّد على فعاليات الدورة المقبلة.