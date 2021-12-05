الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ملتقى «الأقصر» للتصوير يبدأ فعاليات الدورة الـ14

ملتقي الأقصر للتصويرالدورة
ملتقي "الأقصر" للتصويرالدورة ( 14 )

تحت رعاية أ.د إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بدأت صباح اليوم الأحد، فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتي الأحد  19  ديسمبر.

ومن جانبه، صرح دكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، بأن هذه الدورة يشارك فيها سبعة فنانين من خارج مصر هم: مارات بيكييف "كازاخستان"، ميلكا فويوفيتش "صربيا " فاسيليـس جالانيس" اليونان، الحبيب بيدة " تونس"، د. صبيح كلش "العراق"، عوض أبو صلاح "السودان"، كمال أبو حلاوة "الأردن"، تسعة فنانين مصريين هم : أحمد سنبل، حسام صقر، دعاء حاتم، رانيا فؤاد، فارس أحمد، كريم حلمي، ماهر جرجس، محمد بنوي، محمد عرابي.

كما يشارك من شباب الورشة: أحمد يحيى البدوي، آية عبد المنعم، بلال قاسم، خالد العجيزي، ريهام قاسم، سلمي العشري، محمود عاشور، هدير زردق.

يأتي ذلك فى إطار تفعيل دور الفن التشكيلي لتدعيم العلاقات الثقافية والإنسانية بين الشعوب عامة والفنانين خاصة، أقيمت الدورة الثانية لملتقي الأقصر الدولي للتصوير‏، الذي شارك فيه  العديد من الفنانين من بلدان مختلفة عربية وأجنبية‏، حيث عاش الفنانون في مدينة الأقصر لتكون مصدرًا لإلهامهم‏.‏

فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير محافظة الأقصر قطاع صندوق التنمية الثقافية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر دكتور فتحي عبد الوهاب

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وائل لطفي

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