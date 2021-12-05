الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«المهرج».. صراع الإنسان فى «قصر ثقافة البحر الأحمر»

مسرحية «المهرج
مسرحية «المهرج

تُعرض مسرحية «المهرج» على مسرح قصر ثقافة البحر الأحمر التابع لإقليم جنوب الصعيد، برئاسة محمد إدريس، فى إطار الموسم الجديد لنوادى المسرح، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

«المهرج» من تأليف شاذلى صالح، وإخراج حسام الدين، ويتناول الصراعات المختلفة التى يتعرض لها الإنسان خلال مراحله العمرية المختلفة من الطفولة حتى الموت، من خلال الشخصية الرئيسية «المهرج».

ويلقى العرض الضوء على الصراع الداخلى للنفس البشرية، من خلال الحوار الذى يدور بين الشخصيات الفرعية، التى تمثل الأفكار الداخلية للشخصية المحورية، كما يتعرض للصراعات الخارجية التى تنشأ نتيجة للظروف الاجتماعية التى يعيشها «المهرج» فى المجتمع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

الطفلة «جودى» للرئيس السيسى: «كل حرف نطقت به طالع من قلبى»

كيف رد الرئيس السيسى على أمنية أحد ذوى الهمم بمقابلة محمد صلاح؟

حكم نهائى بقانونية ترشح «سيف الإسلام القذافى» لانتخابات الرئاسة

بث مباشر ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الدورة الـ«43»

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا

مُستوطنون يقتحمون «الأقصى» فى ثامن أيام عيد الأنوار اليهودى

توتر في القدس.. تفاصيل تحقيقات طعن إسرائيلي في باب العامود