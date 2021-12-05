«المهرج».. صراع الإنسان فى «قصر ثقافة البحر الأحمر»

تُعرض مسرحية «المهرج» على مسرح قصر ثقافة البحر الأحمر التابع لإقليم جنوب الصعيد، برئاسة محمد إدريس، فى إطار الموسم الجديد لنوادى المسرح، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

«المهرج» من تأليف شاذلى صالح، وإخراج حسام الدين، ويتناول الصراعات المختلفة التى يتعرض لها الإنسان خلال مراحله العمرية المختلفة من الطفولة حتى الموت، من خلال الشخصية الرئيسية «المهرج».

ويلقى العرض الضوء على الصراع الداخلى للنفس البشرية، من خلال الحوار الذى يدور بين الشخصيات الفرعية، التى تمثل الأفكار الداخلية للشخصية المحورية، كما يتعرض للصراعات الخارجية التى تنشأ نتيجة للظروف الاجتماعية التى يعيشها «المهرج» فى المجتمع.