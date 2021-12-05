ضبط 5 أطنان أرز تمويني به حشرات في كفر الشيخ

ضبطت مديرية التموين بكفر الشيخ 5 أطنان أرز تمويني مدعم به حشرات حية وميتة «سوس» وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مضرب أرز بالمنطقة الصناعية في بلطيم قبل طرحها بالأسواق.

جاء ذلك خلال حملة شنتها المديرية بتوجيهات عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وإشراف علام الشوادفي، مدير الرقابة التموينية، لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدربمركز بلطيم، ضمت في عضويتها رضا داود، وأحمد زايد، ومحمد فهمي، بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وداهمت الحملة مضرب أرز بالمنطقة الصناعية ببلطيم، وبتفتيشه عُثرت بداخله علي 5 أطنان و200 كجم أرز تمويني معبأ لصالح وزارة التموين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل إعادة تعبئتها وطرحها للتدوال في الأسواق كونه أرز حر.

وبالفحص الظاهري للكميات المضبوطة، تبين وجود تغير في الخواص الطبيعية، وإنبعاث روائح كريهة، بالإضافة إلي احتوائها على حشرات حية وميتة «سوس»، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا عامًا على الصحة.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتُحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.