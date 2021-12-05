الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 5 أطنان أرز تمويني به حشرات في كفر الشيخ

الأرز التمويني
الأرز التمويني

ضبطت مديرية التموين بكفر الشيخ 5 أطنان أرز تمويني مدعم به حشرات حية وميتة «سوس» وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مضرب أرز بالمنطقة الصناعية في بلطيم قبل طرحها بالأسواق.

جاء ذلك خلال حملة شنتها المديرية بتوجيهات عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وإشراف علام الشوادفي، مدير الرقابة التموينية، لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدربمركز بلطيم، ضمت في عضويتها رضا داود، وأحمد زايد، ومحمد فهمي، بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وداهمت الحملة مضرب أرز بالمنطقة الصناعية ببلطيم، وبتفتيشه عُثرت بداخله علي 5 أطنان و200 كجم أرز تمويني معبأ لصالح وزارة التموين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل إعادة تعبئتها وطرحها للتدوال في الأسواق كونه أرز حر.

وبالفحص الظاهري للكميات المضبوطة، تبين وجود تغير في الخواص الطبيعية، وإنبعاث روائح كريهة، بالإضافة إلي احتوائها على حشرات حية وميتة «سوس»، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا عامًا على الصحة.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتُحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأرز تموين حشرات كفر الشيخ ضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية تطلق منتدى التعاون الرقمي والتنمية 13 ديسمبر

غدا.. الحكم على 9 متهمين بقتل مواطن في أطفيح

حبس المتهم بتعذيب زوجته حتى الموت لخلافات أسرية بالمنيرة

فستان أنستازيا «بدون بطانة» وإطلالة أميرات لـ مريم الخشت في القاهرة السينمائي

جامعتا حلوان وطشقند للدراسات الشرقية بأوزبكستان تبحثان التعاون في المجالات البحثية والعلمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

جيوب الحركة.. كيف أقامت حماس وحدة عسكرية داخل لبنان؟

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا

مُستوطنون يقتحمون «الأقصى» فى ثامن أيام عيد الأنوار اليهودى