الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

في اليوم العالمي للتطوع

الاتحاد العربي يمنح قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للدكتور مصطفي الشربيني

تكريم د. مصطفي الشربيني
تكريم د. مصطفي الشربيني

منح الاتحاد العربي للتطوع قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، لأفضل عمل تطوعي في عامها الثالث للدكتور مصطفي الشربيني، رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، في التسويق والإعلام الاجتماعي عن مشروع جريدة أخبار التنمية المستدامة، اليوم الأحد، بجامعة الدول العربية والتي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، بالشراكة مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة.

وتم منح الجائزة العالمية في 6 مجالات، وهي: البيئة والمياه، والتعليم، والتراث والثقافة والفنون، والتمكين الاقتصادي، والصحة، والتسويق والإعلام الاجتماعي، بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف دولار أمريكي، ما يعكس الصدى الكبير للجائزة على مستوى مؤسسات العمل الإنساني والخيري،  للمتطوعين والمعهد العربي للتخطيط والاتحاد من أجل المتوسط.

تكريم د. مصطفي الشربيني 

وقام بتسليم القلادة للدكتور مصطفى الشربيني رئيس الاتحاد العربي للتطوع حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع بحضور مجلس أمناء الاتحاد والوزير المفوض د. فراج العجمي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والوزير المفوض مدير إدارة المنظمات والاتحادات محمد خير.

تكريم د. مصطفي الشربيني 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الجائزة التي تم منحها للدكتور مصطفي الشربيني تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار، حيث تمنح الأفضل الأعمال التطوعية في العالم وبحضور المحكمين الأساسيين، هما الأمم المتحدة للمتطوعين بحضور ممثله كريم شويدر من الاردن والامم المتحدة للسكان، حيث غادة الذهبي من تونس تسليم الجائزة بحضور ممثلين عنهما ومساعد وزير الشباب والرياصة دكتور عبدالله البطش وكما حضر أ.د مصطفي حسين وزير البيئة السابق ورئيس مركز بازل للبلاد العربية وشمال إفريقيا واللواء محمود خليفة المستشار العسكري لجامعة الدول العربية ولفيف من الشخصيات العربية الكبيرة في العمل التطوعي.

 

 

 

 

تكريم د. مصطفي الشربيني 
تكريم د. مصطفي الشربيني 
الامم المتحدة جامعة الدول العربية المجتمع المدنى التنمية المستدامة اليوم العالمى برنامج الامم المتحدة منظمات المجتمع المدني العالمي صندوق الأمم المتحدة صندوق الأمم المتحدة للسكان قلادة مؤسسة الامير محمد بن فهد

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