أول تعليق من رشوان توفيق على دعوته لـ«القاهرة السينمائي»

يختتم القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، الأحد، بلقطة إنسانية مميزة حيث قررت إدارة المهرجان دعوة الفنان القدير رشوان توفيق لحضور حفل الختام لتسلم الجوائز.

وتحمس الفنان رشوان توفيق للدعوة التي وجهت له، وتواجد مبكرًا على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي، قائلاً لـ"الدستور": "أنا مبسوط قوي خاصة إنها المرة الأولى لي في الحضور وأنا حقيقي مش عارف أقول إيه من كتر فرحتي، وحقيقي شكرًا لإدارة المهرجان الكريمة لدعوتها العظيمة والعزيزة على قلبي".

أضاف توفيق: "مش زعلان إن طول الفترة اللي فاتت لم يتم دعوتي لحضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والخطوة دي دلوقتي جاءت في وقتها المضبوط وحقيقي شكرًا لكل الناس اللّي بتدعمني وفي ضهري".

ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام توزيع الجوائز بمسابقات المهرجان المختلفة، الدولية، وآفاق السينما العربية وأسبوع النقاد، ومسابقة الأفلام القصيرة، بخلاف الجوائز الأخرى وأبرزها جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبرسي" وغيرها، وشهد المهرجان هذا العام تكريم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، وذلك خلال حفل الافتتاح.

وانطلقت فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي يوم 26 نوفمبر الماضي، وشارك بها أكثر من 100 فيلم من حوالي 60 دولة، ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ43 مساء اليوم. وكان المهرجان قد حظي هذا العام بأفضل الأفلام السينمائية العربية، رغم قلة الإنتاجات السينمائية، بسبب القوانين الجديدة التي فرضتها الجائحة.