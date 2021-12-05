الكعب العالي لأ.. نصائح للفتاة الطويلة للحصول على مظهر مثالي

تتجه أنظار الجميع حول ما يناسب الفتاة القصيرة من ملابس وإكسسوارت، ويغفلون في ذلك معاناة عدد كبير من الفتيات الطويلة التي قد لا تجد ما يناسبها من الملابس أو أنها لا تعرف على وجه التحديد أي الأشياء التي يجب أن ترتديها وتكون مناسبة لها.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح أو الخطوط العريضة التي يجب أن تسير عليها الفتاة الطويلة من أجل الحصول على مظهر لائق وجذاب ومنها:

تجنبِ الملابس ذات الخطوط الطويلة:

تعتبر الملابس ذات الخطوط الطويلة من أكثر العوامل التي تساعد على زيادة الطول، ومن ثم ونحن هنا في حالة الفتاة الطويلة، فمن غير المفضل أن ترتدي مثل هذه الأنواع من الملابس لأنها تزيد من طولها ويمكن أن ترتدي الملابس ذات الخطوط العريضة، فإنها تساعدها على الظهور بمظهر لائق خاصة إن كانت تعاني من وزن زائد.

تجنبِ ارتداء الكعب العالي:

يعرف عن الفتيات حبها لارتداء الكعب العالي، لكن إن كنتِ طويلة إن هذا الأمر لن يكون مناسب لكي على الإطلاق، وسيُلفت النظر ويثير علامات التعجب حولك، لذلك احرصي على ارتداء الأحذية الأرضية أو قليلة الطول، حتى تتجنبي الأحاديث الجانبية حول مظهرك.

تجنبِ الملابس ذات اللون الواحد:

تعطي الملابس ذلك اللون الواحد انطباع بالطول للشخص الذي يرتديه، لذلك فإن الحالة الوحيدة التي من الممكن أن ترتدي فيها هذه الملابس هي أن تكوني قصيرة القامة، أما فيما عادا ذلك فسوف يمنحك هذا اللوك إحساسًا أكثر بالطول، فتجنبيه.

اختاري الجيب المزين بالألوان المختلفة:

على غرار النصيحة السابقة فلا تبادري بارتداء الجيب ذات اللون الواحد، إنما احرصي على ارتداء الجيب المزخرف والملئ بالألوان، التي تخفي بالضرورة علامات الطول، وتمنحك مظهرًا أقل طولًا، وفي هذه الحالة يمكن ارتداء حزاء طويل نسبيًا، بعد أن تمنحك الجيب الملونة إطلالة أقصر من الطبيعي.