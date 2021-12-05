الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب حاول فض مشاجرة في كفر الشيخ

مشاجرة
مشاجرة

لقى شاب مصرعه أثناء محاولته فض مشاجرة بين صديقين بقرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ، حيث قام أحدهما بطعنه بطعنات نافذة، وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وألقت المباحث القبض على المتهمين.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد محمدي مدير المباحث الجنائية، بوصول «حسان.ح.خ»، 35 سنة، مصابًا بطعنات نافذة ولقي حتفه أثناء محاولة الأطباء إنقاذه.

وبالانتقال والفحص تبين بنشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص العاملين في الفراشة التي تستخدم في المناسبات وأحد الشباب بقرية الحمراوي، إثر خلافات بينهما، وحاول المجني عليه التدخل بين طرفي المشاجرة لفضها، فأصيب بطعنات نافذة على يد أحدهما، وجري نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، إلا أنه لقي مصرعه أثناء محاولة الأطباء إسعافه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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