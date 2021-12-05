الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تظاهر المئات في بروكسل احتجاجا على الإجراءات المشددة لمكافحة كورونا

تظاهر المئات في بروكسل
تظاهر المئات في بروكسل

نظّم مئات الأشخاص في وسط العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأحد، تظاهرات للاحتجاج على القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، أن المتظاهرين احتجوا على التشدد في تنفيذ القيود التي فرضتها الحكومة البلجيكية لمواجهة الارتفاع الأخير في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا.


وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين، الذين كانوا يهتفون بهتافات "الحرية"، أعلنوا رفضهم على وجه الخصوص للإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضية، وهو الأسبوع الثالث على التوالي الذي شددت فيه الحكومة في بروكسل قواعد الحماية.

وكان أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو،فرض حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس "كورونا"، مؤكدًا أن الزيادة الأخيرة في الحالات تلقي بثقلها على الهيئات الصحية وتحرم الأشخاص المصابين بأمراض أخرى تهدد الحياة مثل السرطان من العلاج الضروري.


وقال دي كرو، في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة «بروكسل تايمز» البلجيكية عبر موقعها الإلكتروني، إن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يتلقون العلاج الذي يحتاجونه في المستشفى، لذلك من المهم التصرف بسرعة، مشيرًا إلى أن 40٪ من وحدات العناية المركزة في بلجيكا مملوءة حاليًا بمرضى كوفيد -19، وأن الوضع الوبائي في البلاد لا يمكن السكوت عنه.


وأضاف أن الإجراءات الجديدة سشمل: إغلاق رياض الأطفال والمدارس الابتدائية الآن في موسم العطلات قبل أسبوع من عيد الميلاد في 20 ديسمبر الجاري، وضرورة ارتداء الأطفال للأقنعة من سن 6 سنوات، كما حددت الحكومة حضور المناسبات التي تجرى في الأماكن المغلقة ألا تزيد عن 200 شخص فقط.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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