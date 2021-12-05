محافظ دمياط تناقش موقف طلبات اشتراطات تراخيص البناء

‏ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف الطلبات المقدمة لإدخال المرافق في ضوء منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء دكتور إيهاب عبيد مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة لأعمال البناء بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء أركان حرب احمد شاكر قائد قطاع تراخيص وتفتيش ومتابعة بالجيش الثانى الميدانى، و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى إدارات التخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية و المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ومديرى الإدارات الهندسية و التنظيم والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.

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وتضمن الاجتماع استعراض تفاصيل وضوابط المنظومة البنائية الجديدة بما تشمله من اشتراطات محددة لاستصدار رخص البناء، وذلك بهدف ضبط المنظومة العمرانية ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات وقيود الارتفاع والجراجات وخطوط التنظيم وأيضاً بما يتوافق مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية.

وقررت محافظ دمياط تشكيل لجنة تضم ممثل من إدارتي الأملاك والتخطيط العمرانى بالمحافظة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية وممثل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنعقد بشكل يومي لحصر ومراجعة جميع التراخيص الصادرة منذ عام ٢٠١٧، ليتم مراجعتها أيضاً من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لاستصدار القرارات اللازمة بشأنها سواء باستئناف أعمال البناء أو الإيقاف، كما أكدت أنه سيتم البدء في أعمال مطابقة طلبات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الحاصلين على نموذج ١٠.