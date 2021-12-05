الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح: إحلال وتجديد 3 مستشفيات مركزية و8 وحدات صحية خلال عامين

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه خلال عامي 2020 و2021 تم إحلال وتجديد 3 مستشفيات مركزية (السلوم، براني، النجيلة) و8 وحدات صحية (وحدة النجيلة البحرية، وحدة رأس الحكمة، وحدة فوكة، وحدة أم الرخم، وحدة سيدي حنيش، وحدة الزويدة، وحدة الظافر، وحدة قرية سيدنا هود).

وأوضح محافظ مطروح أنه تم إنشاء 2 وحدة صحية جديدة (المغُرة، أبو ميلاد) وتطوير واستحداث مباني بـ 9 مستشفيات (العلمين المركزي، مطروح العام، الحمام المركزي، الضبعة المركزي، رأس الحكمة المركزي، سيوة المركزي) و8 وحدات صحية (وحدة أولاد مرعي، وحدة أبو مرقيق، وحدة النهوض بصحة المرأة، وحدة النجيلة القبلية، وحدة وادي الرمل، وحدة جلالة، وحدة زاوية العوام، وحدة السادات). 

وأضاف محافظ مطروح أنه تم إنشاء مدرسة للتمريض بمستشفى مطروح العام بدعم من محافظة مطروح لتوفير الكوادر وتطعيم 156065 مواطن بمطروح ضد فيروس كورونا بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الجراحات الدقيقة التي تجرى لأول مرة بالمحافظة بدلاً من تحويل الحالات إلى محافظة الإسكندرية.
 

وتابع أنه تم  تنفيذ العديد من الدورات التدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية وتنفيذ 90 قافلة طبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 40500 مواطن، بالإضافة إلى دعم المستشفيات بالعديد من التجهيزات (صندوق تحيا مصر) موضحا أنه توفير مكملات جهاز المنظار الجراحي بمستشفى مطروح العام، مضيفا أنه تم توفير 14 حضانة بمشتملاتها، و1 حضانة متنقلة بجهاز تنفس صناعى، وحضانة متنقلة و16 جهاز العلاج بالضوء و8 جهاز إفاقة، و5 جهاز قياس الصفرا، و 8 جهاز ضغط المجري الهوائي، و8 جهاز تنفس صناعي، و 23 سرير رضيع، و32 ماكينة ضخ سوائل، و 20 ماكينة سحب سوائل.

وأكد أنه في مبادرة الأمراض المزمنة تم فحص أكثر من 90000 مواطن ومازال العمل بالمبادرة مستمراً وتم فحص 4343 سيدة بإجمالي تردد 22826 سيدة في مبادرة صحة الأم والجنين ولايزال العمل بالمبادرة مستمراً، موضحا انه في مبادرة صحة المرأة تم فحص 51310 سيدة ولايزال العمل بالمبادرة مستمراً وفحص 24598 طفل في مبادرة السمعيات، وفحص 15242 طالب من خلال 30 فريق موزعين على مستوى المحافظة في مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم. 

وأشار إلى أنه تم متابعة 10770 مواطن في الغزل المنزلي ومتابعة 330 مواطن في مبادرة كبار السن بالإضافة لفحص عينات لعدد 347 حالة مبادرة الأمراض الوراثية مؤكدا أن العمل مستمر في جميع المبادرات.

صندوق تحيا مصر محافظ مطروح المستشفيات وحدات صحية الدورات التدريبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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