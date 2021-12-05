رفع 15 طن مخلفات وصيانة كوبري ماقوسة في المنيا

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان تمكنت اليوم من إزالة في المهد لحالة تعدى بالبناء بدون ترخيص بمساحة 40 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف،

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن إدارة الرصف قامت بإصلاح وصيانة كوبري ماقوسة على الطريق الدائري، كما واصل قسم البيئة بالقرية أعمال النظافة اليومية برفع 15 طن من المخلفات الصلبة والقمامة ونقلها إلى الظهير الصحراوي مشيرا إلى قيامه بتكليف محمود أبو كريشة نائب رئيس مركز ومدينة المنيا بمتابعة الأعمال.

رفع 15 طن مخلفات وصيانة كوبري

وأكد رئيس المركز والمدينة ان هذه الأعمال والحملات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة وإزالة فورية للمخالفة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

رفع 15 طن مخلفات وصيانة كوبري

وأشار رئيس مركز ومدينة المنيا إلى أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كان قد قاد اليوم الاحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، حملة لإزالة التعديات على حرم مجري نهر النيل بقرية دماريس، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على حرم مجري النيل وذلك بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

رفع 15 طن مخلفات وصيانة كوبري

وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة حالة ردم على خط التهذيب على مجري النيل بقرية دماريس، مشدداً على حصر وتدقيق كافة المنازل المخالفة على طرح النيل، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

رفع 15 طن مخلفات وصيانة كوبري

وكلف المحافظ، نائبه بمتابعة الرفع الاحداثي لتلك المنازل عن طريق منظومة المتغيرات المكانية لسهولة حصر ورصد التعديات والمخالفات، موجها إدارة حماية النيل بعمل تقرير يومي بتنفيذ الأعمال والجهود المبذولة لردم وإزالة التعديات على طرح النيل.

رفع 15 طن مخلفات وصيانة كوبري

رفع 15 طن مخلفات وصيانة كوبري