تجديد حبس منتحل صفة ضابط في التجمع 15 يوما

أصدر اليوم، قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، قرارا يقضي بتجديد حبس شخص انتحل صفة رجل شرطة وحاول تعطيل حركة السيارات بالطريق الدائري بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق: «كل ما بشتغل حاجه بفشل فيها، لأني كان نفسي أبقى ضابط ومعرفتش ومش قادر أشيل الفكرة من دماغي، فقررت تقليد الأعمال السينمائية وجبت ملابس شرطية عشان أحقق حلمي،».

وأضاف: «ملحقتش أنفذ الفكرة وكلها دقائق ولقيت مباحث التجمع قبضوا عليا، مستطردا:«الميري بيجري في دمي».

فيما حدد قانون العقوبات العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد من 155 وحتى 159 على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة وإذا اقترنت تهمة انتحال الصفة بالنصب يتم غليظ العقوبة إذا اقترنت بالخطف أو السرقة بالإكراه يتم تغليظ العقوبة أمام محاكم الجنايات لأكثر من السجن المشدد 10 سنوات أو 15 سنة وتصل للمؤبد.