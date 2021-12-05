تجديد حبس المتهم بقتل عروسه بعد 9 أشهر زواج فى الطالبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بقتل زوجته وترك جثتها داخل الشقة لمدة 3 أيام حتى تعفنت بمنطقة الطالبية بالجيزة، 15يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتبين من التحريات أنه في يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين المتهم وزوجته قام على إثرها بخنقها حتى فاضت روحها، وقام بغلق الشقة وفر هاربًا، وظلت الجثة 3 أيام حتى فاحت رائحتها، وأبلغ الأهالي الشرطة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة يقطنها عروسان شابان وغياب قاطنيها حيث لم يظهرا منذ عدة أيام.

بلاغ من الأهالي برائحة كريهة

وفور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لمسرح البلاغ وبيان ملابساته والكشف عن سبب الرائحة الكريهة، وتبين من الفحص أن باب الشقة مغلق من الخارج بالمفتاح فتم كسره وعثر على جثة العروس داخل الشقة في حالة تعفن.

البحث عن الزوج المتهم

وتم تشكيل فريق بحث لحل اللغز والبحث عن الزوج الذي اختفى بالتزامن مع انبعاث الرائحة الكريهة وتم تحديد مكان اختفاء المتهم، حيث تبين أنه توجه للعمل بمشاريع إنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة كونه يعمل فني إصلاح أجهزة كهربائية، وبعد تحديد مواعيد عمله وتردده على المكان أعدت مباحث الطالبية كمينا على البوابات ونجحت في ضبط المتهم.

خنق زوجته في علاقتهما الحميمة

وكشفت التحريات أن المتهم استغل وقت إقامته علاقة حميمية مع زوجته وتخلص منها بخنقها حتى فارقت الحياة انتقامًا منها بسبب كثرة الخلافات الزوجية بينهما رغم زواجهما منذ 9 أشهر فقط، وتمكن المتهم من الهروب بعد أن أغلق باب الشقة عقب تنفيذ الجريمة وفر هاربًا، لكن أجهزة الأمن تمكنت من رصد أماكن اختبائه، وألقي القبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد.