الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد: قوافل جامعة طنطا تدعم «حياة كريمة» والأسر الأكثر احتياجًا

اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والوفد المرافق له، والذي ضم الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، بحضور حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين محافظة الوادي الجديد وجامعة طنطا في القطاع الطبي.

أشاد اللواء الزملوط بالقوافل التنموية لجامعة طنطا بالوادي الجديد، والتي تضم قافلة طبية تقدم خدمات طبية بأعلى جودة  للمرضى وتصرف الدواء بالمجان، وقافلة زراعية تقدم الإرشاد الزراعي للمزارعين فى الصوب الزراعية والنخيل والمناحل.

أكد اللواء الزملوط، أن جامعة طنطا منارة للعلم والمعرفة فى وسط الدلتا، وأن دورها في دعم مبادرة حياة كريمة وخدمة القرى الأكثر احتياجًا من خلال قوافلها التنموية الشاملة امتد إلى المحافظات الحدودية، كما أشاد محافظ الوادي الجديد بمشروع مستشفى 900 900 التعليمي الجديد، وما حققته الجامعة من إنجازات في ملف التحول الرقمي والشمول المالي والإدارة بالأهداف وتحقيق قفزات في مكانتها بالتصنيفات الدولية.

وأشاد «ذكي» بالطفرة التنموية الهائلة التي تحققت فى محافظة الوادي الجديد في مجال تنفيذ المشروعات الخدمية العملاقة في مختلف القطاعات التنموية، وتنفيذ منظومه من الطرق تربط المحافظة بمحافظات الصعيد تساهم في خلق فرص حقيقية لتشجيع الاستثمار، فضلًا عن الطفرة التنموية في الاستثمار الزراعي ومشروعات الظهير الزراعي ومبادرات النخيل وانتاج الحرير.

وأكد رئيس الجامعة، أن هناك أولوية لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحًا أن القافلة المتواجدة حاليا بالوادى الجديد بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، موضحًا أن قوافل الجامعة تجوب القرى والمراكز الأكثر احتياجًا بالغربية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، كما وصلت إلى المحافظات الحدودية فى حلايب وشلاتين وأبو رمادة ومحافظة مرسى مطروح.

وأشار الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، أن القافلة تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى بمركز الداخلة استكمالًا لدور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، أن القافلة تضم 30 طبيبًا في 15 تخصصًا: «الباطنية – الجراحة العامة – القلب والصدر – الأنف والأذن – المسالك –العظام- الأورام – المخ والأعصاب – النفسية والعصبية – النساء والتوليد – الجلدية – الرمد – الأسنان – الأطفال – التخدير».

قوافل جامعة طنطا تدعم حياة كريمة والأسر الاكثر احتياج بالمحافظات

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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