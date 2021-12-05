الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ما حكم من يمنع البنات والنساء من ميراثهن؟.. مستشار المفتى يوضح

مجدى عاشور
مجدى عاشور

ورد سؤال إلى الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من سائل يقول: ما حكم من يمنع البنات والنساء من ميراثهن ؟، ويعد هذا السؤال من الأسئلة الشائعة التي يكثر البحث عنها خاصة في الأقاليم والأرياف.

ورد قائًلا: «جعل الله تعالى للنساء نصيبهن من الميراث كما للرجال نصيب»، فقال سبحانه: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا».
 

وأضاف «عاشور»، أن منع البنات والنساء حقهن من الميراث عادة سيئة وظالمة، وهي من أكل السحت والحرام، وقد حكم القرآن الكريم بأن فاعل ذلك من أهل النار إن لم يَرُدَّ الحقوق إلى أصحابها.

آيات المواريث

واستدل المستشار الأكاديمي للمفتى، بما جاء في قوله عز وجل في عقب آيات المواريث وطريقة توزيعها: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ». 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ».

وأشار إلى أنه هذا في حق من يأكل ميراث أحَدٍ ، ويزداد الإثم، وهو من كبائر الذنوب، إذا كان المأكول حقهم من البنات والنساء، لما فيه من قطع صلة الرحم واستغلال صبرهن على من يظلمهن.

 

الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية ما حكم من يمنع البنات والنساء من ميراثهن أكل السحت والحرام عادة سيئة الميراث كبائر الذنوب

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