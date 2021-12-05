الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز صاحب محطة وقود ضبط بـ 49 ألف لتر مواد بترولية بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر، حجز صاحب محطة وقود على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 49 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط المسئول عن محطة وقود كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، لقيامه بالتلاعب في المعيار الخاص بماكينة "بنزين 92 – سولار". 

 وكذلك تجميع مواد بترولية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عثر بداخل المحطة المشار إليها على (21000 لتر بنزين 92 "أوكتين مدعم" – 28000 لتر سولار "مدعم").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

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وائل لطفي

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