الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بأسوان

لقي ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، وتم ضبط اثنين آخرين بأسوان، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة والمواد المخدرة والمطلوبين جنائيًا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مشاركة مديرية أمن أسوان، قيام «4 عناصر إجرامية – أحدهم مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية «قتل عمد»، بارتكاب جرائم قتل وسرقة بالإكراه وسطو مسلح وقطع طرق والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذين من المنطقة الجبلية بمنطقة وادي شعيط بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي بالمنطقة المشار إليها، ولدى وصول القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.

أسفرت المواجهات عن مصرع اثنين من المتهمين، وعنصر إجرامي آخر «كان برفقتهم» - هارب من أحكام قضائية من بينها «حكمان بالسجن المؤبد»، لارتكابه جرائم قتل وسرقة بالإكراه وسطو مسلح، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي «شروع في قتل - إطلاق أعيرة نارية»، فضلًا عن ضبط العنصرين الآخرين، وبتفيش المنطقة عُثر على «7 بنادق آلية  - طبنجة - 49 خزانة - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش - ميزان حساس - مبلغ مالي»، وضبط «سيارة- تروسيكل- دراجة نارية».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

سرقة بالاكراه ازمة اجراءات دراجة نارية سطو مسلح وزارة الداخلية مديرية أمن أسوان السجن المؤبد حيازة اسلحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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